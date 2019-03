Merol, Joost en Orlando Julius and The Heliocentrics op Sniester festival

Leerbedrijf ‘Sparkle in Style’ stoomt jonge dames klaar voor beroep in uiterlijke verzorging

Bij het leerbedrijf ‘Sparkle in Style’ in Moerwijk stoomt docente Ruby Pracht dames tussen 17 en 27 jaar klaar voor een beroep in de uiterlijke verzorging. Het leerbedrijf is onderdeel van de sociale onderneming ‘Made in Moerwijk’.

Tijdens een traject van drie maanden leren de leerlingen het vak van visagist, nagelstylist of kapper. Daarnaast wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan sociale- en werknemersvaardigheden. Het doel van het traject is om de jonge vrouwen ‘werkfit’ te maken.

De lessen van ‘Sparkle in Style’ geven de leerlingen buiten vakkennis veel zelfvertrouwen. “We zijn allemaal heel erg gegroeid in onszelf zijn, we hebben meer zelfvertrouwen gekregen”, vertelt leerlinge Cynthia tegen Den Haag FM. Ook visagist in spé Dijonice bevestigt dit: “Ik kan de hele wereld aan, ik kan alles gewoon doen”.