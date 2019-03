Leerbedrijf ‘Sparkle in Style’ stoomt jonge dames klaar voor beroep in uiterlijke verzorging

Merol, Joost en Orlando Julius and The Heliocentrics op Sniester festival

De organisatie van het festival Sniester heeft dinsdagmiddag nieuwe namen bekend gemaakt, waaronder Merol, Joost, en Orlando Julius & The Heliocentrics.

De zesde editie van stadsfestival Sniester is dit jaar op 24, 25 en 26 mei op verschillende locaties in het Popdistrict in de binnenstad. Andere acts die de organisatie dinsdag aankondigde zijn Weval, Karel, Cry, Portland en Amy Root. Eerder werd al duidelijk dat onder andere Tim Knol & Bluegrass Boogieman, Sons, Eut, Niko, Ava Nova en Tape Toy komen spelen.

Vorig jaar deed Di-rect(foto) het festival nog aan. De line-up van Sniester is met de huidige namen nog niet compleet. Houd voor updates denhaagfm.nl en de website van het festival in de gaten.

Foto: Jan Rijk