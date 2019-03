Leerbedrijf ‘Sparkle in Style’ stoomt jonge dames klaar voor beroep in uiterlijke verzorging

Movies that Matter Festival biedt ook educatieprogramma voor scholieren

Het Theater aan het Spui staat sinds vrijdag 22 maart weer in het teken van het filmfestival Movies that Matter en dat betekent negen dagen lang lezingen, debatten en natuurlijk films.

De 70 films laten de bezoekers nadenken over de maatschappij. Onderwerpen van de maatschappelijke vertoningen variëren van mensenrechten tot duurzaamheid.

Onderdeel van het festival is het educatieprogramma voor scholen. Scholieren bezoeken het Theater aan het Spui voor een film en een aansluitend debat. De geselecteerde films zijn gekozen om de belevingswereld van de scholieren te raken en tegelijkertijd de ogen te openen voor wat er elders in de wereld gebeurt.

Volgens Leonie Hoeboer, verantwoordelijk voor het educatieprogramma van het festival, is film een krachtig middel om bepaalde maatschappelijke vraagstukken te bespreken.

Het Movies that Matter festival is nog tot en met zaterdag 30 maart te bezoeken.