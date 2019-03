Wanbeleid Algemene Hindoe Basisschool: onbevoegde leraren en pestcultuur

Het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool zou ver onder de maat zijn. Dat blijkt uit gesprekken van mediapartner Omroep West met ingewijden. Er zouden minstens drie leerkrachten onbevoegd voor de klas staan en zou er een pestcultuur heersen op de school.

Volgens de anonieme bronnen van Omroep West is de oud-bestuursvoorzitter G. schuldig aan fraude, intimidatie en machtsmisbruik. Daarnaast zou hij ook verantwoordelijk zijn voor een ondermaats onderwijsniveau. Volgens een leerkracht van de school wilde G. “het liefst Surinaamse docenten voor de klas, omdat die makkelijk te kneden zijn”.

Het diploma dat deze leerkrachten in Suriname behaalden is in Nederland niet erkend. Nu de inspectie daar een punt van heeft gemaakt worden zij versneld bijgeschoold op een Nederlandse pabo, bevestigt de interim-directeur Edu Dumasy.

Pesterijen

Daarnaast klagen ouders over de pestcultuur en het gebrek aan toezicht op de school. Volgens een ouder van een meisje uit groep 7 werd haar dochter gepest. “De juf, directie en het bestuur deden niks.” De juf was niet gecharmeerd van commentaar. “Houd je grote mond tegen me, kreeg mijn dochter te horen.” Jeugdzorg en de Ombudsman hebben zich ermee bemoeid. Het meisje gaat inmiddels naar een andere school.

Hoewel onder druk van de Onderwijsinspectie het bestuur al is vervangen, is die inspectie nog bezig met een onderzoek naar de misstanden op de Algemene Hindoe Basisschool. Naar verwachting verschijnt het rapport daarover in juni.

