Wethouder steekt handen uit de mouwen voor #trashtagchallenge

Wethouder Richard de Mos heeft dinsdagochtend de handen uit de mouwen gestoken om Blijenburg in het centrum van zwerfafval te ontdoen. “Ik vond het gaaf om, net als het Haags Veegbedrijf, bij te dragen aan het schoonhouden van de stad”, vertelt de Mos op Den Haag FM.

De wethouder Binnenstad ging met een bezem en een grijper te werk in de straat om zwerfafval op te ruimen. Hij deed dit omdat hij door het Haags Veegbedrijf is genomineerd in de ‘trashtag challenge’. De bedoeling van de internet-uitdaging is dat je een foto maakt van een vervuilde plek, die opruimt, en dan nog een foto maakt. Deze voor en na foto’s worden dan weer gedeeld op social media en wordt daarmee iemand anders publiekelijk genomineerd om hetzelfde te doen.

Zo, klus geklaard: Herengracht en Bleijenburg in het centrum van Den Haag is weer schoon #trashtag Schoon, doen we toch gewoon? Help mee aan een schone stad! 💚💛Ik daag burgermoeder Pauline Krikke uit om de handen uit de mouwen te steken. 🧹@GemeenteDenHaag #TrashtagChallenge pic.twitter.com/QPiIkx4LnA — Richard de Mos 🔰 (@RicharddeMos) March 26, 2019

Dit overkwam De Mos. Hij werd genomineerd door het Haags Veegbedrijf. Nu de wethouder zijn taak heeft voldaan mag hij ook iemand nomineren. “Ik daag onze burgermoeder Pauline Krikke uit om deel te nemen aan de ‘trashtag challenge’. Een prikker en een vuilniszak zal haar niet misstaan”, aldus Richard de Mos.

Burgemeester Pauline Krikke heeft laten weten woensdag de uitdaging aan te gaan. “Morgen om 09.00 uur draag ik ook mijn steentje bij voor een schonere stad.”, laat Krikke dinsdag weten via Twitter.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Renske van der Zalm op Den Haag FM.