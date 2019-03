Acteur Naidjim Severina nog lang niet klaar met rol van Simba in The Lion King

The Lion King is de best bezochte musical die Nederland ooit heeft gehad. Woensdagmiddag werd in het Circustheater op Scheveningen bekendgemaakt dat de musical 3,3 miljoen kaarten heeft verkocht. “Het is een eer om voor zo veel mensen Simba te mogen spelen”, vertelt Haagse hoofdrolspeler Naidjim Severina op Den Haag FM.

Naidjim zag dit succes niet aankomen. “Ik dacht dat we dit een jaar zouden spelen en dan is het wel klaar. Nu zijn we al bijna drie jaar verder.” Ondanks het feit dat hij de voorstelling heel vaak heeft gespeeld, gaat het niet vervelen. “Het is gewoon zo’n sterk verhaal, het blijft interessant om te spelen.”

De laatste voorstelling van The Lion King wordt deze zomer op zondag 21 juli gespeeld. “Het is bizar om te bedenken dat daarna onze familie uit elkaar valt.” Zijn volgende rol die hij zal vertolken is die van Lola in de Cyndi Lauper musical ‘Kinky Boots’.

Nieuwe Disneyfilm

Toch gaat de rol van Simba hem niet in de koude kleren zitten. “Als ze nog iemand zoeken voor de stem van Simba in de Nederlandse vertaling van de nieuwe Disneyfilm, ik bied me aan”, zegt Naidjim met een knipoog.

Luister hier naar het interview met Naidjim Severina op Den Haag FM.