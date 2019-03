Acteur Naidjim Severina nog lang niet klaar met rol van Simba in The Lion King

Basisschoolkinderen op schattenjacht naar afval

Kinderen uit groep vijf en zes van basisschool De Startbaan gingen woensdag op schattenjacht. Rondom het centrum van Ypenburg zochten ze geen goud, maar zwerfafval. Het schatzoeken wordt georganiseerd door Stichting TrashUre Hunt van Ralph Groenheijde.

In de Engelse Tuin achter de winkelstraat van Ypenburg vulden de kinderen in een paar minuten tijd drie grote tassen met afval. Ook wethouder Jeugd Khavita Parbhudayal schoot te hulp: “Iedereen moet gewoon zijn vuil zelf opruimen. Gooi het alsjeblieft niet in de struiken. Dat is zonde”, aldus de wethouder.

Na afloop van het ‘trashure hunten’ mochten de kinderen de net geopende DNA-toren – een spannend en uitdagend speeltoestel – bij de Blauwe Loper uitproberen. Het is de eerste DNA-toren in Nederland.