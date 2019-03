Armeens gezin dat in Bethelkerk onderdook heeft verblijfsvergunning

Drie gewonden bij woningbrand Hooftskade

Bij een grote woningbrand aan de Hooftskade in het centrum zijn woensdagnacht drie bewoners gewond geraakt.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners hadden brandwonden en rook ingeademd. Hulpdiensten rukten massaal uit voor de uitslaande brand, waaronder meerdere ambulances en het Mobiel Medisch Team.

De brandweer had de brand rond 3.25 uur onder controle. Twee woningen zijn door de brand onbewoonbaar. De brandweer ontruimde in totaal negen woningen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.