Elson Hooi verlengt contract bij ADO Den Haag

Aanvaller Elson Hooi heeft zijn aflopende contract met ADO Den Haag verlengd. De snelle buitenspeler is ook volgend seizoen in het Cars Jeans Stadion te bewonderen.

Bij vier andere spelers wacht ADO Den Haag nog op antwoord. Lex Immers, Sheraldo Becker, John Goossens en Mike Havekotte hebben een aanbieding voor contractverlenging op zak.

Drie spelers met een aflopend contract hebben nog geen contractaanbieding van de club. “Dat bekijken we in een later stadium”, zegt Jeffrey van As. Het gaat om Erik Falkenburg, Melvyn Lorenzen en Trevor David.

Foto: Richard Mulder