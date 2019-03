Omar Munie opent fototentoonstelling getalenteerde vluchtelingen

Haagse modeontwerper Omar Munie opent woensdagmiddag een fototentoonstelling die beelden laat zien van fotografen die zelf gevlucht zijn. De opening is bij het hoofdkantoor van verzekeraar Aegon in Mariahoeve.

“Het is belangrijk om alle vormen van talent te herkennen en stimuleren”, vertelt Omar op Den Haag FM. Deze expositie gaat dan ook over talent, vakmanschap en overlevingskunst. Iets wat Omar aan het hart gaat omdat hij op negenjarige leeftijd met zijn broertjes en zus uit Somalië naar Nederland vluchtte. “Sinds ik hier ben krijg ik zo veel kansen en dat vindt ik meer dan bijzonder.” Munie heeft nu een modewinkel op het Noordeinde.

De tentoonstelling is niet open voor publiek, maar bedoeld voor de werknemers van de verzekeringsmaatschappij. “Het is goed dat de aandacht van de werknemers wordt gevraagd op deze manier. Nieuwkomers in Nederland hebben ook enorm veel talenten.”

Luister hier naar het interview met Omar Munie op Den Haag FM.