Project ‘Lief-en-leedstraten’ tegen eenzaamheid uitgebreid

De pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ wordt verder uitgebreid. Dat maakte de Haagse zorgwethouder Kavita Parbhudayal woensdag bekend. “Het enthousiasme voor de lief-en-leedstraatjes is zo groot dat ik heb besloten om de pilotwijken uit te breiden. Met meer pilotwijken kunnen we de Haagse aanpak sneller ontwikkelen en uitbreiden.”

De eerste enthousiaste bewoners uit de straten in de pilotgebieden in de wijken Leidschenveen en Ypenburg kregen een lief-en-leedpotje waarmee ze buren die dat nodig hebben een hart onder de riem kunnen steken. Het blijkt nu zo’n succes dat Parbhudayal de evaluatie niet afwacht en in veel meer wijken in de stad zulke straatjes wil. Het idee is afkomstig uit Rotterdam, waar al zeshonderd lief-en-leedstraatjes zijn.

De pilot ‘Lief-en-Leedstraten’ maakt deel uit van het Actieplan Eenzaamheid. “Meer dan vijftig procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat vind ik onacceptabel”, aldus de wethouder. “Dat is de reden dat we dit actieplan hebben ontwikkeld en de komende jaren 2,3 miljoen euro extra gaan investeren in onze strijd tegen eenzaamheid.”