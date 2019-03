Snorscooters met helm op naar de rijbaan, wat doe je tegen helmhaar?

Wethouder Robert van Asten van Verkeer laat onderzoeken waar in Den Haag de snorfietser van het fietspad kan worden geweerd. Hij kijkt dan ook met een schuin oog naar Amsterdam, waar het bijna zo ver dat snorfietsers alleen nog op de rijbaan mogen rijden, maar met een helm op. 50Plus Den Haag ziet het niet zitten om in Den Haag hetzelfde te doen.

Het dragen van een helm maakt het wel veilig voor de gebruiker, maar 50Plus maakt zich ook zorgen. “Het vernietigt compleet je kapsel. Daar kunnen we wel lacherig over doen, maar als je naar een verjaardag gaat, en je hebt net een half uur de krul in je haar geföhnd, dan wil je dat het er fatsoenlijk uit blijft zien”, stelt fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht van 50Plus Den Haag in het AD/HC.

Haagse kapster Joëlle Sjouke van Kapnâh herkent het probleem. “We hebben er allemaal wel eens last van gehad.” Joelle biedt ook oplossingen. “Je kunt je haar doen wanneer je binnenkomt op je werk, of gewoon zo’n sterke gel gebruiken dat het na het dragen van de helm gewoon nog overeind staat.”

Maar de meeste waardevolle tip die de kapster heeft is toch echt een goed geknipt kapsel. “Als het zo goed geknipt is dat het altijd goed zit, kan ook een helm daar niet tegenop.”

