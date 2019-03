Wethouder De Mos opent fonteinseizoen

Wethouder Richard de Mos van Buitenruimte opende woensdag symbolisch het Haagse fonteinseizoen, door de fontein voor het Kurhaus in Scheveningen aan te zetten. De fonteinen worden ieder jaar in oktober uitgezet.

Na een winterstop zijn de fonteinen in de eerste week van april weer klaar om te spuiten. “De lente is er al en het strandseizoen komt er weer aan”, zegt De Mos. “Onze mannen hebben daarom hard gewerkt om alles weer op tijd schoon te maken voor de inwoners en bezoekers aan onze stad. Neem een kijkje, hier op Scheveningen, of bij een van de vele andere fraaie fonteinen in onze stad.”

Den Haag telt meer dan dertig fonteinen door de hele stad. De drijvende fonteinen worden uit het water gehaald en opgeslagen. In de periode dat de fonteinen uit staan, worden de installaties gereinigd en wordt er noodzakelijk onderhoud gepleegd. Met de start van de lente worden de fonteinen dan weer aangezet.