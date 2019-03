Donnie, Willie Wartaal en Carista op Happy Hunting Ground 2019

Strandfestival Happy Hunting Ground is zaterdag 18 mei terug op het Zwarte Pad. Dat maakte organisator Michel Varkevisser donderdagochtend bekend op Den Haag FM. Onder anderen Donnie, Willie Wartaal en Carista zullen het muziekfestival tussen de beachclubs Indigo en Whoosah aandoen.

Vorig jaar sloot Varkevisser niet uit dat het feest een terugkerend evenement zou kunnen worden. “De insteek is dat we het eenmalig doen, maar ik sluit het niet uit.” In 2018 kwamen meer dan twintig artiesten naar het strandfestival. Toen speelden acts als My Baby, Son Mieux en Splendid op Happy Hunting Ground.

Dit jaar zullen naast Donnie, Willie Wartaal en Carista ook Three Little Clouds, Mama Africa Soundsystem en Sunny Sjoerd op Happy Hunting Ground spelen.

Er worden de komende tijd nog meer namen toegevoegd aan de line-up van het festival. Toegangskaarten zijn vanaf donderdag 4 april voor tien euro te koop via hun eigen Facebook-pagina.

Luister hier naar het interview met Michel Varkevisser op Den Haag FM.