Eerste namen Parkpop 2019 bekend

De eerste namen voor Parkpop op zondag 30 juni zijn bekend. Op de 39ste editie van het gratis festival staan Ilse DeLange, Ronnie Flex & Deuxperience, Walk Off The Earth, Maan, Blackbird en Judy Blank. De festivaldag is met zeven podia en tientallen acts de flinke afsluiter van het Parkpop Weekend.

Het zondagse feestje op Parkpop wordt voorafgegaan door Parkpop Saturday Night. Daar treden Tears For Fears, Triggerfinger, DI-RECT en vele anderen op.

Parkpop is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met Parkpop Downtown, boordevol live-acts in de binnenstad van Den Haag, gevolgd door Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni.

Foto: Richard Mulder / 2018.