Gemeentesecretaris Peter Hennephof legt functie neer

Gemeentesecretaris Peter Hennephof legt per 1 juni zijn functie neer. Dat laat hij weten in een schriftelijke verklaring. ‘Ik kan m’n ei er onvoldoende in kwijt’. Hennephof begon in november 2017 als gemeentesecretaris.

‘Ik heb voor mezelf moeten vaststellen dat ik onvoldoende van meerwaarde kan zijn als adviseur voor het bestuur en de functie mij daarmee minder past dan ik had gehoopt’, aldus Hennephof. ‘Ik heb vanaf het begin met heel veel plezier gewerkt aan de opdracht om onze gemeentelijke organisatie vooruit te brengen. Ik vind het ontzettend jammer dat ik daaraan niet verder kan bijdragen.’

‘Ontzettend jammer’

Burgemeester Pauline Krikke vindt het ‘ontzettend jammer’ dat Hennephof vertrekt. ‘Hij heeft zich vanaf dag één volop ingezet. Ik heb respect en begrip voor zijn besluit en dank hem voor zijn betrokkenheid bij onze stad. Ik wens hem alle succes in de toekomst.’

Foto: Gemeente Den Haag.