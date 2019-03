Politie gebruikt minder vaak geweld

De cijfers over geweld dat de politie gebruikt, laten over 2018 een lichte daling zien. Vorig jaar kwam het aantal incidenten in de eenheid Den Haag uit op 1.427, een jaar eerder was dat nog 1.577. Daarmee zet de jarenlange daling van politiegeweld door.

Politiegeweld

Onder politiegeweld worden alle vormen van geweld verstaan die de politie moet gebruiken als de situatie daar om vraagt, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de wapenstok, pepperspray, het vuurwapen of fysiek geweld.

Landelijk is ook een daling te zien. Vorig jaar kwam het aantal ‘geweldsaanwendingen’ uit op 10.929, waar agenten in 2017 nog 11.853 keer geweld moesten toepassen.