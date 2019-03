Raymond van Barneveld degradeert uit Premier League

Raymond van Barneveld is gedegradeerd uit de Premier League Darts. In een vol Ahoy was de Hagenaar woensdagavond niet opgewassen tegen Daryl Gurney uit Noord-Ierland. Het was de eerste keer dat de darter verloor in Ahoy.

Van Barneveld komt donderdag nog wel in actie, tegen lijstaanvoerder en landgenoot Michael van Gerwen.

Aan het eind van dit seizoen stopt ‘Barney’ na 35 jaar met darten. Hij werd in totaal vijf keer wereldkampioen. Zijn laatste WK-titel veroverde Van Barneveld in 2007. Eén keer kroonde hij zich tot winnaar van de Premier League; dat was in 2014.