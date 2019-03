Twee winnaars Buurtbudget Houtwijk

Een stevige sport- en beweeg-impuls voor skatepark Bokkefort; en een broodcontainer tegen voedselverspilling in de omgeving van de Jan Romeinstraat. Dat zijn de winnende plannen van Buurtbudget Houtwijk. Stadsdeeldirecteur Harm Benthem van Loosduinen maakte woensdagavond de winnaars bekend tijdens een bijeenkomst van het wijkberaad.

Skatepark Bokkefort krijgt meer mogelijkheden om buiten te sporten, zoals een freerun- en fitnessparcours. Jong en oud zullen hiervan gebruik kunnen maken. Door bloembollen te planten langs de rand krijgt het skatepark meer kleur. De bewoners zijn betrokken bij het maken van het definitieve plan. Dit idee kreeg van de bewoners van Houtwijk 134 stemmen. Goede tweede werd de broodcontainer in de omgeving van de Jan Romeinstraat met 85 stemmen. Beide plannen moeten binnen een jaar worden uitgevoerd en kosten gezamenlijk 100.000 euro.

Nieuw experiment

Buurtbudget Houtwijk is een nieuw experiment. “Dit college gelooft in de kracht van bewoners”, aldus wethouder Rachid Guernaoui (Financiën, Integratie en Stadsdelen). “Zij weten het best wat er speelt en leeft in hun buurt en kunnen heel goed zelf bepalen wat zij nodig hebben. Met dit buurtbudget maken wij ons vertrouwen in bewoners concreet door een fors bedrag beschikbaar te stellen. Met deze winnende plannen maken zij Houtwijk nog mooier, prettiger en socialer”.

Foto: gemeente Den Haag/Henriëtte Guest