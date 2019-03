Wijnboer Ilja Gort proost in Den Haag op zijn nieuwste boek ‘de druivenfluisteraar’

Schrijver en wijnboer Ilja Gort is donderdagavond te gast bij Boekhandel Paagman. Hij zal vertellen over zijn nieuwe boek ‘de druivenfluisteraar’ en exemplaren hiervan signeren. “En natuurlijk wordt er wijn gedronken”, vertelt Gort op Den Haag FM.

‘De druivenfluisteraar’ kwam eind februari uit en gaat over de anti-held Janty. De protagonist is een wijnboer die eenzaam bestaan lijdt tussen de druiven. Janty praat wel tegen zijn druiven, maar uit schaamte fluistert hij tegen de trossen zodat niemand hem kan betrappen. “Eigenlijk schrijft iedere schrijver een beetje over zichzelf. Ik praat bijvoorbeeld ook stiekem tegen mijn druiven”, biecht Gort op in het programma Haagse Ochtendradio.

Toch raakt Janty bevriend met en truffelvarken dat hij van de slacht weet te redden. “Zo beleven de zwijgzame vrienden allerlei avonturen.” Ilja Gort is vanaf 19.00 uur bij de boekhandel aan de Lange Poten.

Foto: Ilja Gort

Luister hier naar het interview met Ilja Gort op Den Haag FM.