Beste surfers onder 16 gaan strijd aan op Scheveningen

Onder mooie omstandigheden is het Mitsubishi Motors NK Surf georganiseerd. De beste Nederlandse surfers onder de 16 gingen zaterdag in Scheveningen de strijd met elkaar aan. Vroeg in de ochtend werd er gestart om optimaal gebruik te maken van de omstandigheden.

Uiteindelijk ging Seb den Otter er met de overwinning vandoor. Het was een spannende finale, waarin Seb, Jali van de Valk, Tom Schimmelpennink en Jam van de Valk achter zich liet. Om te bepalen wie zich uiteindelijk Nederlands kampioen 2019 mag gaan zullen de surfers nog een wedstrijd op Texel surfen en een finale in Frankrijk.

Naast deze wedstrijd werd er ook nog in de Longboard categorie gevaren. Bij de heren schreef Pepijn Tigges deze wedstrijd op zijn naam. In de finale versloeg hij Sjoerd Tummers, Yannick de Jager en Robin Kersbergen. Bij de dames was het Rowan Geerdink die de eerste plaats pakte. 2e werd Amy Mulder en 3e Annelot van Geffen.

De wachtperiode voor de wedstrijden op Texel begint in het weekeinde van 22 en 23 juni.

Foto’s: PR.