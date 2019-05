Bewoner gewond bij inbraak Beijersstraat

Zondagmorgen vroeg is een bewoner van de Beijersstraat gewond geraakt bij een inbraak. Vier tot zes verdachten drongen de woning binnen, zo meldt de politie.

De inbraak gebeurde rond 05.30 uur. Er zou volgens de politie sprake zijn van mogelijk vier tot zes verdachten die na de inbraak te voet vertrokken in de richting van de Kempstraat. Er is in ieder geval een telefoon meegenomen en onderzocht wordt of nog meer is gestolen.

De politie zoekt getuigen.