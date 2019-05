ME in actie tegen boze Roemenen bij ambassade

Bewoner gewond bij woningoverval, 420 euro buit

Zondagochtend rond 03.15 uur is een bewoner in de Schipperstraat gewond geraakt bij een woningoverval. Een geheel in het zwart geklede overvaller kwam de woning binnen en nam 420 euro mee. Over de dader is niet veel bekend, mede omdat hij een bivakmuts droeg.

De 59-jarige bewoner raakte bij de overval lichtgewond. De politie is nog op zoek naar getuigen.