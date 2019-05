ME in actie tegen boze Roemenen bij ambassade

De mobiele eenheid van de politie is zondagavond bij de Roemeense ambassade in actie gekomen. Roemen werden boos nadat de stembussen voor het Europese Parlement om 21.00 uur werden gesloten. De Roemenen hadden urenlang in de rij gestaan.

Na het sluiten klommen enkelen van hen over het hek van de ambassade en bonsden op de deur. De ME reageerde met wapenstokken en honden.

De ME slaat boze Roemenen die konden stemmen bij Roemeense ambassade. #EUelections2019 #romania pic.twitter.com/Gslr3erWla — robert bas (@robertpbas) May 26, 2019

Niet veel later was het rustig. De politie heeft geen aanhoudingen verricht.

De hele dag stonden er lange rijen voor de ambassade, waar Roemenen hun stem voor de Europese verkiezingen konden uitbrengen. Maar de belangstelling was zó groot, dat toen het stembureau om 20.00 uur sloot, velen nog niet aan de beurt waren geweest.

Volgens de NOS lijkt het erop dat de Roemeense regering het de Roemenen in het buitenland zo moeilijk mogelijk wil maken om te stemmen.

Foto: Archief.