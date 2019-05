ME in actie tegen boze Roemenen bij ambassade

Europese verkiezingen: PvdA grootste onder Haagse stemmers

Onder Haagse stemmers is de PvdA de grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen, ze kreeg ruim 17% van de stemmen. Op de tweede plaats staat de VVD met ruim 16% van de Haagse stemmen. GroenLinks maakt met bijna 14% de top 3 in Den Haag compleet.

Forum voor Democratie kreeg in onze stad ruim 11% van de stemmen toebedeeld en daarmee is de nieuwkomer onder Haagse kiezers de vierde partij geworden. Bij de verkiezingen op donderdag 23 mei is bijna vier op de tien kiesgerechtigden in Den Haag gaan stemmen.