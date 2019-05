Tweede verdachte (16) gewapende overval avondwinkel gepakt

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de gewapende overval op avondwinkel Sunny vrijdagavond. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Den Haag.

De politie kreeg vrijdagavond de melding binnen van een vechtpartij in de Holtenstraat. Agenten die ter plaatse komen zien dat het om een gewapende overval gaat. Bij de overval zijn verschillende wapens gebruikt, zoals een vuurwapen, messen en een taser. Er is niet geschoten en niemand is bij de overval gewond geraakt en er is ook niets buit gemaakt. Wel is een grote ravage aangericht.

Vuurwapen meegenomen

De eerste verdachte, een 16-jarige jongen uit Den Haag, kon eerder al snel worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Deze verdachte heeft buiten het vuurwapen laten vallen en is weggerend. Dit vuurwapen is later door iemand anders opgepakt en meegenomen. “Wij verzoeken degene dan ook nadrukkelijk zich te melden,” aldus de politie.