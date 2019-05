Will Smith en Flying Lotus in De Nieuwe Van Nierop

Waar komen die rupsen in Houtwijk toch vandaan?

Houtwijk is al een paar dagen in de ban van rupsen. Maar waar komen ze eigenlijk vandaan, en wat kan je er tegen doen? Stadsecoloog Martin en groenbeheerder Fred leggen het op de website van Het Haagse Groen uit.

Diverse bomen en struiken zijn ingepakt in een soort spinnenrag. “Dat heeft vast iedereen wel eens gezien. Dit rag geeft aan dat de boom of struik is overgenomen door rupsen. Het rag maken ze om zichzelf te beschermen tegen vogels, hun grootste vijand” zegt stadsecoloog Martin.

Onschuldig

In Den Haag zijn voornamelijk de eikenprocessierups, de bastaardsatijnrups en de stippelmotrups actief. Bij de eerste twee is direct ingrijpen noodzakelijk omdat de brandhaartjes van deze rupsen voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. “De stippelmotrups is eigenlijk heel onschuldig, zowel voor de mens als voor de boom of struik die ze uitgezocht hebben” vertelt groenbeheerder Fred. “Wij laten de nesten dan ook gewoon zitten en nemen eigenlijk alleen maatregelen als er sprake is van een plaag en mensen er last van hebben, zoals nu het geval is in Houtwijk.”

Overlast melden

Bewoners die overlast hebben van stippelmotrupsen, kunnen dat doorgeven aan de gemeente. “Wij kijken dan welke maatregelen we kunnen nemen om de overlast te verminderen. We kunnen rupsnesten ruimen of andere maatregelen nemen.” In Houtwijk gaat een bedrijf nu met een speciale zuiginstallatie de loslopende rupsen weghaalt.

Foto: Een bastaardsatijnrups / Archief.