Will Smith en Flying Lotus in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Will Smith en Flying Lotus (foto).

Dienstmededeling: Dit programma wordt zondagavond voor het laatst van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden. Vanaf juni hoor je muziekliefhebber Ricco van Nierop al tussen 19.00 en 20.00 op de zondagavond van Den Haag FM.

Sinds deze week draait er een nieuwe versie van Aladin in de bioscoop, met als geest uit de fles acteur Will Smith, van wie je bijna zou vergeten dat hij als rapper begon – en speciaal voor de film doet hij dat weer even met de alom vertegenwoordigde DJ Khaled. Over samenwerkingen gesproken, op het verse album van Flying Lotus, doen tal van artiesten mee waaronder Solange, Anderson .Paak, George Clinton, Thierra Whack en filmmaker David Lynch – zondagavond staat Flying Lotus centraal in de TOP 3.

Meer releases zijn er van PJ Harvey, Ed Sheeran met Chance the Rapper, Marike Jager, The Quireboys, Steve Lacey en Joost, regelrecht van Sniester met z’n saxofoon spelende buurman.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).