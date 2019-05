Burgemeester Krikke na ongeregeldheden Roemeense ambassade: “Dit wil ik niet nog een keer meemaken”

Burgemeester Pauline Krikke heeft de Roemeense ambassadeur dringend verzocht om bij de volgende verkiezingen een grotere locatie buiten de ambassade te huren. Zondagavond liep het bij de Roemeense ambassade uit de hand toen het stembureau in de ambassade sloot en er nog tientallen mensen in de rij stonden. Die mensen stonden daar al uren om te kunnen stemmen voor de Europese Verkiezingen.

Na het sluiten van de stembussen ontstonden ongeregeldheden. De politie greep hard in. “Ik heb vanmiddag op de Roemeense ambassade gesproken met de ambassadeur over hetgeen er gisteravond is gebeurd”, aldus Pauline Krikke maandagmiddag tegen mediapartner Omroep West. “Hoewel politie-inzet noodzakelijk was om de openbare orde rondom de ambassade te herstellen, vond ik dat zeer onaangenaam. Dat wil ik niet nog een keer meemaken.”

“Recht om te stemmen telt heel zwaar”

Krikke heeft de hulp van de gemeente aangeboden bij de zoektocht naar een geschikte plek. “Voor mij telt heel zwaar het recht van mensen om te kunnen stemmen. Als mensen van dat recht gebruik willen maken, moet je hen daarvoor ook maximaal de mogelijkheid bieden. Zeker als ze er uren voor in de rij hebben gestaan.”

Foto: Archief.