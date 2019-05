Den Haag krijgt als één van de grote steden een zelfrijdende minibus

Den Haag heeft als één van de grote steden een zelfrijdende minibus, de HagaShuttle. De bus rijdt met een snelheid van 15 k/m per uur tussen de OV-halte Leyenburg en de hoofdingang van het HagaZiekenhuis. In de bus is er plek voor acht passagiers en Haga één steward, om een oogje in het zeil te houden maar ook om mensen bij het in- en uitstappen te helpen.