Dode Frambozenstraat is 37-jarige vrouw, politie gaat uit van misdrijf

De politie denkt dat de vrouw die dinsdag 21 mei in een woning aan de Frambozenstraat werd gevonden door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie doet sporenonderzoek in de woning.

Het slachtoffer is de 37-jarige bewoonster van het pand. Na een melding trof de recherche de vrouw op dinsdag 21 mei in haar woning aan. Daarop startte de politie een groot onderzoek in de hoekwoning in de Vruchtenbuurt.

Maandag is opnieuw onderzoek verricht in het pand.

Foto: Omroep West.