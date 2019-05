Justitie wil camerabeelden van kliniek in onderzoek Thijs H.

Hagenaar richt jachtgeweer op groep jongeren

De politie in het Friese Dokkum heeft dit weekend een 50-jarige Hagenaar aangehouden. De man had tot twee keer toe een groep jongeren met een jachtgeweer bedreigd. De man richtte het wapen vanuit het niets op de groep jongeren in het centrum van de stad. Een van de jongeren kreeg bovendien een klap tegen z’n hoofd.

De groep wist het geweer van de man af te pakken en gooide het in het water. De Hagenaar pakte een tweede geweer uit zijn auto en bedreigde de groep opnieuw. Daarna reed hij weg. Korte tijd later kon hij aangehouden worden.

Duikers hebben het wapen uit het water gevist. Beide wapens zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.