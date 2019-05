Honderdvijftig deelnemers bij Rode Kruis Reanimatiedag

Honderdvijftig mensen hebben zaterdag de basis van het reanimeren geleerd bij het Rode Kruis Den Haag. Tijdens workshops van een uur konden de deelnemers op een reanimatiepop oefenen en leren hoe je een AED bedient. Het initiatief voor deze dag kwam van Radio 10-DJ Rob van Someren. Hij bedacht de landelijke Somertijd Reanimatiedag.

Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat ze konden oefenen met reanimeren en de AED. “Nadat ik bijna een kindje verloor die zich lelijk verslikte in een hap eten, wilde ik leren reanimeren, maar het kwam er nooit van. Toen ik van de Somertijd Reanimatiedag hoorde, heb ik me gelijk aangemeld en ik vond het echt superleerzaam. De basis zit er nu in, het geeft een fijn gevoel te weten hoe het moet. Ik hoop dat ik echt durf te helpen, mocht het een keertje nodig zijn” zegt een van de deelnemers.

Het is de tweede keer dat de Somertijd Reanimatiedag van Radio 10 werd georganiseerd. Op twintig locaties in het hele land was iedereen welkom om de basis van reanimatie te leren.

Foto: Rode Kruis Den Haag.