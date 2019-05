Jongen in buik gestoken op Fagelstraat

In de Fagelstraat is dinsdagavond een jongen neergestoken. Dat meldt de politie op Twitter. Het slachtoffer is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Nieuwssite Regio15 meldt dat de jongen in zijn buik gestoken zou zijn. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de steekpartij. De aanleiding is nog niet duidelijk.