Jongeren krijgen prik tegen meningokokken

In Sportcampus Zuiderpark zijn maandag en dinsdag jongeren tussen veertien en achttien jaar ingeënt tegen de meningokokkenziekte; een infectieziekte die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. De tieners kregen de gratis prik om een uitbraak van de bacterie te voorkomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft geconstateerd dat de meningokokkenziekte de laatste jaren vaker voorkomt. Daarom moeten 24.000 Haagse jongeren geboren tussen 2001 en 2005 er tegen ingeënt worden. Waarom de infectieziekte vaker voorkomt is onduidelijk.

Vaccinatiegraad

Zorgwethouder Kavitha Parbhudayal vindt dat het aantal jongeren dat ingeënt is tegen infectieziekten in het algemeen te laag is. “In 2017 was de vaccinatiegraad in Den Haag 89,4 procent. Dat moet naar 95 procent”, zegt Parbhudayal. Daarom komt ze nog voor de zomer met plannen om de vaccinatiegraad te verhogen. “Denk aan een mobiel inentingsteam, flexibelere inentingstijden en meer voorlichting.”