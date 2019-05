Poezieboys in Het Woordenrijk

Dinsdagavond spreken we in Het Woordenrijk met Jos Nargy van de Poezieboys over hun Parade-voorstelling over Johnny van Doorn en tevens over Walt Whitman.

Dienstmededeling: dit is de laatste dinsdagse uitzending, vanaf 2 juni hoor je Het Woordenrijk op zondag tussen 20:00 en 21:00.

De Poezieboys bestaan uit theatermakers Jos Nargy en Joep Hendrikx en muzikant Bas Prins. Zij brengen de poëzie tot leven in Den Haag en omstreken – het hele seizoen al in Zaal 3 met uitbundige avonden vol levende dichters, maar straks ook weer op de Parade met een dode dichter. Vanavond spreken we Jos Nargy over hun voorstelling over Johnny van Doorn (ook wel The Selfkicker). Tevens zullen het met hem over de Amerikaanse dode dichter Walt Whitman hebben, aan wie Zaal 3 vrijdag 31 mei een avond besteed.

In het kader van de aanstaande verhuizing naar de zondagavond hoor je verder zondagse gedichten en muziek.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

