Sieraden gestolen van vermoorde 91-jarige vrouw

Van de 91-jarige vrouw die vermoord is in haar woning aan de Erasmusweg zijn sieraden gestolen. De politie heeft foto’s vrijgegeven van de sieraden. Het lichaam van de vrouw werd op 8 mei gevonden in haar huis. Ze is het slachtoffer van een misdrijf.

Uit het huis zijn armbanden en een halsketting gestolen. De politie wil graag weten als de sieraden te koop worden aangeboden of als mensen weten waar ze nu zijn.

Wat er in het huis is gebeurd en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog in onderzoek. De recherche is bezig met het maken van een tijdlijn van de laatste dagen van het slachtoffer.

Haar lichaam werd op woensdag 8 mei om 11.00 uur gevonden. Iedereen die haar op dinsdag 7 mei of woensdagochtend 8 mei nog ergens heeft gezien of gesproken, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.