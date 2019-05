Thijs H. ontsnapte uit kliniek door stoelen op de stapelen

De van moord verdachte Thijs H. ontsnapte uit de GGZ-kliniek in Limburg door een aantal stoelen in de binnentuin op elkaar te stapelen. Dat meldt de rechtbank Limburg. H. ontkent dat hij schuldig is aan de gewelddadige dood van een vrouw in Den Haag en van een man en een vrouw op de Brunssummerheide in Limburg begin deze maand.

De ontsnapping was op 7 mei ’s avonds; op de dag van de moord op twee mensen op de Brunssummerheide. ’s Avonds werd H. door zijn ouders teruggebracht naar de kliniek. Toen ’s ochtends Thijs H. opnieuw ontsnapte, werd alarm geslagen.

Camerabeelden

De rechter-commissaris besliste dinsdag dat het Openbaar Ministerie gebruik mag maken van camerabeelden van de GGZ-kliniek in Maastricht. H. had zich kort na het geweld op de heide gemeld bij de kliniek.

‘De benodigde informatie kan tot op dit moment niet op andere, minder ingrijpende manier verkregen worden. Verdachte ontkent en direct betrokkenen lijken niet erg bereid om te verklaren’, aldus de rechtbank.