18-jarige Eveline Hooft surft de hele wereld over: “Mijn ultieme doel is om de beste te worden”

Het leven van de 18-jarige Eveline Hooft staat volledig in het teken van surfen. En met succes. Zo werd ze onlangs derde in de World Surf Leaguewedstrijd in Zuid-Portugal en won in Spanje een Superliga Siroko wedstrijd.

Eveline trainde afgelopen winter op plekken zoals Australië, Amerika en Hawaii en ook de komende maanden surft ze over de hele wereld. Zo heeft ze wedstrijden in Zuid-Afrika, Engeland en Frankrijk.

Ambities

Het Haagse surftalent staat nog aan het begin van haar carrière, maar aan ambities schiet het haar niet te kort. “Mijn ultieme doel is om de beste te worden. Ik wil meedoen aan de Championship Tour. Dat is de hoogste wedstrijd in de surfscène”, aldus Hooft.