Flink cruiseschip komt aan in Scheveningen

Het is een niet alledaags beeld op Scheveningen, een flink cruiseschip in de haven. Woensdagmorgen kwam een 138 meter lang Duits schip voor anker te liggen. Daarna werden de opvarenden met snelle sloepen naar wal gebracht.

Scheveningen wil meer passagiersschepen ontvangen. Vorig jaar kwam het allereerste cruiseschip al aan in de haven. Hanseatic Nature is het tweede en er volgt er nog een deze zomer. De passagiers van het schip gaan woensdag een toeristisch programma afleggen.

Parel van Den Haag

“De Scheveningen Haven is een beetje de parel van Den Haag”, vertelt Anita Verwoest van Seaport The Hague-Scheveningen. “De afgelopen tijd is er heel veel gebeurd op Scheveningen Haven, qua ontwikkeling, en we zien een toekomst voor de kleinere cruiseschepen hier. Vooral omdat we kleine, op maat gemaakte excursies kunnen organiseren en heel veel faciliteiten hier hebben.”

Scheveningen wordt de komende jaren niet overspoeld door toeristen benadrukt ze. “Wij richten ons met name op het kleinere segment, het luxere segment. Als we een cruiseschip per maand hebben, zijn we heel tevreden.”

Foto: Renske van der Zalm

