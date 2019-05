Haagse première van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival

400 basisschoolleerlingen uit regio Den Haag zagen woensdag hun zelfgemaakte film in première gaan in bioscoop Pathé Buitenhof. De films maakten ze helemaal zelf voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. De zelf bedachte en gemaakte films gaan over leven in vrede en vrijheid.

Uit de 8 vertoningen koos een jury uiteindelijk één winnende film; ‘Oorlog Verboden’ van Daltonschool Hillegom. De winnaar gaat door naar de grote finale in Amsterdam op vrijdag 28 juni.