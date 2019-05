Haagse Syriër Shadi Fakiani uitgeroepen tot Mondriaan Ambassadeur

De Haagse Syriër Shadi Fakiani (23) van de school voor toerisme en recreatie is dinsdag tijdens het Mondriaan Verhalenfestival door ROC Mondriaan uitgeroepen tot Mondriaan Ambassadeur 2019. Samen met Shadi werden nog meer ambassadeurs van ROC Mondriaan in het zonnetje gezet tijdens een Verhalenfestival in het Techniek Innovatiehuis aan de Tinwerf.

Shadi is volgens de jury een “prachtig en ontroerend voorbeeld van een jonge vluchteling met hoop, idealen en ambitie.” Hij is op zijn 17de alleen uit Syrië gevlucht nadat zijn huis was verwoest en hij dreigde in dienst te moeten. Via Libanon, Turkije en Griekenland is hij in Italië terecht gekomen waarna hij naar Nederland kwam, waarmee een droom voor hem werkelijkheid werd.

Jaarlijks nomineert een aantal scholen van ROC Mondriaan een student die zich ambassadeur van zijn of haar school mag noemen, een eretitel waar de studenten trots op kunnen zijn.

Foto: PR.