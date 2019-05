Waylon, Kovacs en Jett Rebel; volledige line-up Parkpop bekend

De volledige line-up van Parkpop 2019 is bekend. Waylon, Jett Rebel, Kovacs, Frenna en Nona zijn aangekondigd voor de 39e editie van het popfestival. De reeks maakt de eerder aangekondigde hoofdpodia programmering compleet, bestaande uit Ilse DeLange, Ronnie Flex & Deuxperience, Walk off the Earth, Maan en Parkpop Roots met Blackbird & Judy Blank.

Parkpop is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met Parkpop Downtown in de binnenstad, gevolgd door Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni in het Zuiderpark. Op zondag 30 juni viert Parkpop op dezelfde locatie haar 39e editie.

Foto: Richard Mulder / 2017.