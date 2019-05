18-jarige Eveline Hooft surft de hele wereld over: “Mijn ultieme doel is om de beste te worden”

Jongen (15) in buik gestoken, tweetal gevlucht

In de Fagelstraat is dinsdagavond een 15-jarige jongen neergestoken. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij sloeg een tweetal op de vlucht.

De steekpartij gebeurde rond 21.30 uur. Agenten gingen af op een melding van een vechtpartij. Ter plaatse troffen agenten de 15-jarige gewond aan. Nieuwssite Regio15 meldt dat de jongen in zijn buik gestoken zou zijn.