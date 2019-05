Kim Holland over Masturbatiedag: “Doe het lekker samen”

Dinsdag was het Internationale Masturbatiedag. Reden voor Den Haag FM-presentator Thomas Hekker om de Haagse porno-diva Kim Holland om een paar tips te vragen.

De erotisch ondernemer vertelt in De Middagshow op Den Haag FM dat er nog altijd een taboe heerst op zelfbevrediging. “Vroeger werd het natuurlijk door ouders en religies veroordeeld”, zegt Kim, die afgelopen week haar vijftigste verjaardag vierde. “Heeft blijft een moeilijk onderwerp om over te praten omdat het te persoonlijk is en meestal een individuele bezigheid.”

Het masturberen heeft volgens Holland veel voordelen. “Het is een prachtige manier om je eigen lichaam te leren kennen. Daarnaast leer je jezelf beheersen zodat je niet te snel tot een hoogtepunt komt.” De voormalig actrice sluit af met een belangrijke tip. “Doe het lekker samen.”

Luister hier naar het interview met Kim Holland op Den Haag FM.