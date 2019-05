Kim Holland over Masturbatiedag: “Doe het lekker samen”

Vijfde editie elektronisch festival ‘The Crave’ groter dan ooit

Het elektronische muziekfestival ‘The Crave’ viert komend weekend haar vijfde verjaardag. Het steeds groter wordende festival trapt vrijdag af op en rond de Grote Markt.

“Het begon als stoute jongensdroom van een vriendengroep”, vertelt organisator Jarrell Drenthem Sousman op Den Haag FM. “We wilden wat meer techno draaien. Het is een beetje uit de hand gelopen naar een driedaags festival vol met verschillende elektronische muziekstijlen.” Onderdeel van de groei van het festival is de samenwerking met het kunst- en muziekfestival ‘Uit het Gareel’. “Het wordt nu gewoon een groot stadsfestival waar je gratis van heel veel dj’s kan genieten.”

Op zaterdag is het Zuiderpark voor de derde keer de locatie voor het festival. “Ook dat wordt elk jaar groter”, zegt Jarrell. “We hebben vier podia en verwachten vijfduizend bezoekers. Na afloop zijn er twee afterparty’s, in de PIP en in het Magazijn.” Het Crave-festivalweekend wordt zondag afgesloten met een feest bij strandtent Colorado Charlie op het Zwarte Pad. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de website.

Luister hier naar het interview met Jarrell Drenthem Soesman op Den Haag FM.