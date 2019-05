18-jarige Eveline Hooft surft de hele wereld over: “Mijn ultieme doel is om de beste te worden”

Voetbaltoernooi voor en door jongeren op Hemelvaartsdag

Bij sportvereniging Quick Steps wordt op donderdag, Hemelvaartsdag, een voetbaltoernooi voor en door jongeren georganiseerd. “We verwachten dat er meer dan 300 mensen bij zullen zijn”, vertelt Haagse jeugdwerker Umit Colgecen op Den Haag FM.

Zestien teams zullen het op Hemelvaartsdag tegen elkaar opnemen. “De enige vereiste om mee te mogen doen was dat de teams ook een jeugdwerker meenemen als coach.” De bedoeling van het toernooi is, naast een leuke dagbesteding voor de jongeren, om jeugdwerkers van over de hele stad met elkaar in contact te brengen.

“Sommige collega’s kennen elkaar niet of alleen van gezicht. Dit is een mooie kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen”, vertelt Umit.

De jongeren hebben zelf het idee geopperd en in gang gezet, met hulp van Umit. “De beste drie teams winnen een tegoedbon van een sportwinkel om hun te helpen bij hun sportieve ambities”, aldus de jeugdwerker.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Umit Colgecen op Den Haag FM.