Wethouder De Mos over eerste jaar coalitieakkoord: “We gaan als een raket”

Wethouder Richard de Mos is tevreden over het eerste jaar van het huidige stadsbestuur. Woensdag is het precies een jaar geleden dat het coalitieakkoord door zijn Groep de Mos, D66, VVD en GroenLinks werd gepresenteerd.

“We gaan als een raket”, zegt De Mos in De Middagshow op Den Haag FM. “We hebben een hele positieve vibe die ik ook terugzie in de stad.” De Mos is als wethouder Horeca verantwoordelijk voor het aantrekkelijker maken van het nachtleven. “We zijn begonnen met de zogeheten nachtontheffingen voor grote horecagelegenheden buiten het centrum”, vertelt de wethouder. “We hopen natuurlijk dat ze er dancefeesten gaan organiseren zodat onze jongeren niet meer naar Rotterdam om Amsterdam hoeven.”

Als wethouder Evenementen is Richard de Mos het meest trots op het binnenhalen van Cirque du Soleil. “We hebben het van Amsterdam afgepakt. Daarmee laten we zien dat we de nieuwe stad van durf en lef zijn”, zegt Richard. “We laten ermee zien dat we grote evenementen aankunnen. Binnenkort organiseren we Sail op Scheveningen en vergeet Pink op het Malieveld niet.”

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.