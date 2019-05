Partner van dode vrouw Frambozenstraat is vermist

Arrestaties in groot drugsonderzoek

De politie heeft in een groot onderzoek naar illegale hennepteelt twaalf arrestaties verricht. De verdachten, mannen tussen de 26 en 69 jaar, zouden betrokken zijn geweest bij het faciliteren van kwekerijen.

In Den Haag, Delfgauw, Delft, Nootdorp, Voorburg en Berkel en Rodenrijs werden invallen en doorzoekingen gedaan. Onder meer de complete inboedel van een loods in Delfgauw werd in beslag genomen. Volgens de politie stond het pand vol met spullen om hennepkwekerijen mee op te bouwen.

Verder werd er beslag gelegd op vijf panden, sieraden, dure horloges, kunst en veertien auto’s. En in een geprepareerde vrachtwagen werd hennep aangetroffen.

Eerder werden in het onderzoek ook twee zeecontainers in beslag genomen en meerdere kwekerijen ontmanteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.