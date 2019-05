in 2018 264 gevallen van onrechtmatig gebruik van woningen

De Haagse Pandbrigade heeft in 2018 1268 controles op het onrechtmatig gebruik van woningen uitgevoerd, waarbij het in 264 gevallen nodig was om maatregelen te treffen. Dat meldt de gemeente in het jaarverslag. Daarnaast was er aandacht voor de aanpak van hennepkwekerijen, vakantieverhuur, illegale bouw en achterstallig woningonderhoud.

De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op bouwwerken in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast. Als het nodig is, gaat de Haagse Pandbrigade na een melding ter plaatse controleren. Worden er in of aan het pand onregelmatigheden aangetroffen, dan wordt de eigenaar of bewoner verplicht om hier een einde aan te maken. Wordt er geen einde aan de overtreding gemaakt, dan volgen verdere maatregelen.

Foto: Archief.